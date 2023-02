E

l periodista y escritor Ricardo Raphael está elaborando un libro, a publicarse el presente año, en el que consigna testimonios directos que señalan a Felipe Calderón Hinojosa como siniestro obstructor de la justicia e instructor de prácticas de tortura contra personas acusadas de participar en el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto, hijo de Isabel Miranda de Wallace.

Jacobo Tagle Dobín, uno de los imputados, escuchó, según el testimonio recabado, “cómo Isabel Miranda le llama al presidente Calderón y le dice: ‘lo tenemos ya, por fin; el último que faltaba. Lo tenemos, presidente; estoy muy contenta’. Y en ese momento Felipe Calderón comete un error enorme, que algún día tendrá que rendir cuentas por ello. Le dice a Isabel Miranda: ‘¿quién está a cargo de la protección de este individuo?’ Dice: ‘el comandante tal’. ‘Pásemelo’, y entonces toma el teléfono el comandante tal y alcanza a oír Jacobo: ‘haga lo que tenga que hacer para que este señor confiese”.

Advierte Raphael: “Podrá decir Calderón que eso no sucedió. Pero esto no ocurrió estando Jacobo solo ni Isabel Miranda sola: había un conjunto de personas presentes, que corroborarían la escena. Claro, podría haber sido Miranda quien inventó la llamada, pero Jacobo Tagle asegura (porque la voz del ex presidente Calderón es muy conocida) que escuchó al presidente decirle al comandante: ‘haga lo posible’”.

Y dicho comandante policiaco hizo lo posible . Luego que terminó la llamada, en la subprocuraduría especializada en casos de delincuencia organizada, Tagle Dobín fue sometido a una de las torturas más dolorosas que hay: apretar los globos oculares, con tal nivel de presión que sientes que te revienta la cabeza . Así firmó Tagle su primera declaración judicial, que luego rechazó por haber sido obtenida bajo tortura.

Este caso, y el del envío de un equipo especializado en torturas, a bordo de un avión de la Procuraduría General de la República, para practicarlas en una caseta de la Marina en las Islas Marías contra Brenda Quevedo durante alrededor de diez horas (ese mismo día, mismo avión y mismo equipo torturador, habían hecho lo propio contra Alberto Castillo en Jalisco), forman parte de los hechos que muestran una máxima voluntad política instructora de violaciones a las leyes y de ejecución de torturas.

El papel jugado por el ex presidente Felipe Calderón va a ser enormemente cuestionado cuando salga a la luz todo lo que hizo para que se obstruyera la justicia y para que sufrieran tortura y fueran afectadas las familias relacionadas con este caso, adelanta Ricardo Raphael, quien ya ha recibido amenazas dos semanas atrás, por lo cual ha decidido mantenerse en silencio hasta que la Corte resuelva o hasta que su libro vea la luz.

(Entrevista en video con R.R. sobre lo aquí reproducido, más el nuevo revoloteo oscuro de ese wallacismo sobre la Corte, con la ministra Norma Piña como protectora, y el desmantelamiento del equipo de la Defensoría Pública que habían integrado Netzaí Sandoval y Salvador Leyva: https://bit.ly/3I309xA)

Respecto al decreto presidencial publicado este lunes, que causó decepción en el gobierno de Estados Unidos y podría dar paso a un litigio en el marco del comercio trinacional norteamericano, la investigadora Cristina Barros, integrante de Sin maíz no hay país, señaló que es preocupante que el gobierno mexicano pretenda que los importadores de grano transgénico para consumo animal o procesos industriales para consumo humano se responsabilicen de que esas importaciones no terminen siendo usadas en elaboración de masa y tortilla para consumo humano.

¿Cómo dejas esto en manos de las empresas? ¿Dónde están planteadas las sanciones que habría y los controles reales, la vigilancia? , planteó Barros. Pareciera que grandes monopolios de las harinas industriales para hacer tortillas se están saltando todas las reglas y están utilizando este maíz transgénico, y esto es sumamente grave (entrevista en video: https://bit.ly/40X1FKh). ¡Hasta mañana!

