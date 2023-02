Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de febrero de 2023, p. 28

Acapulco, Gro., La laguna de Tres Palos, ubicada en la zona rural del puerto, perdió 36 por ciento de su superficie de manglar entre 2005 y 2020, aseguró Benjamín Castillo Elías, vicepresidente del Comité Mexicano de Manglares.

El profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero recordó que en julio de 2022 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negó a la empresa Consorcio de Ingeniería Integral una autorización de impacto ambiental para edificar el proyecto Muelle Puerta al Sol.

Este complejo forma parte de un desarrollo de viviendas que la firma Casas Ara construye en el ejido Plan de los Amates, en un área colindante con la laguna de Tres Palos, y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró por no exhibir permisos de impacto ambiental.

En entrevista, Castillo Elías señaló que si bien actualmente no hay manglar en la zona de relleno de material terrígeno que la Profepa clausuró el jueves pasado, eso no significa que antes no hubiera manglar.