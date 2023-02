Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de febrero de 2023, p. 27

El proceso judicial contra la ex presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, Lizbeth Huerta, señalada por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, no es un caso juzgado todavía, no está terminado el proceso , puntualizó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que en diciembre pasado la jueza de control María Teresa Quevedo Sánchez reconfiguró el delito de desaparición forzada del que se acusaba a la ex edil, con lo cual le redujo la sentencia a cuatro años y dos meses de prisión por obstrucción de búsqueda, en lugar de establecer una de entre 40 y 60 años de cárcel, el mandatario apuntó que seguramente ya debe de estar impugnada la resolución.

Abordado al respecto en la conferencia de prensa matutina, ante las peticiones de justicia de los familiares de Claudia Uruchurtu, desaparecida en marzo de 2021 después de participar en una protesta en el zócalo de Nochixtlán, donde acusó al entonces gobierno municipal de malos manejos de recursos, el Ejecutivo federal sostuvo que su administración ha estado pendiente del caso.