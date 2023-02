Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de febrero de 2023, p. a11

En algunos clubes de la Liga Premier, tercer escalón en el futbol profesional, la amenaza que suponen los problemas financieros se ve amplificada por el creciente blanqueo de dinero que se asocia a este circuito. En ocasiones, explica el dueño de Caimanes de Colima, Sergio Bueno, el empresario tiene que elegir cuál es el camino que quiere transitar antes de in-volucrar en su proyecto un capi-tal de dudosa procedencia. La búsqueda de recursos no siem-pre cuenta con mecanismos de protección económica, pero involucra a empresarios, patrocinadores y gobiernos para mantener con vida a los equipos en diferentes plazas.

Sin lucrativos contratos de derechos de transmisión ni ganancias por patrocinadores, el torneo fundado en 2017 por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) enfrenta algunos rezagos de prácticas ilícitas, entre las cuales se han vuelto comunes el adeudo de sueldos y la falta de condiciones para salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores. En las entidades de menos recursos, comenta el directivo y entrenador a La Jornada, los jugadores se ven obligados a costear sus gastos de transporte, registro y servicios médicos, debido a la falta de atención.

Hay clubes que realizan actos que no corresponden, pero no es algo exclusivo de esta división, lo mismo ocurre en las demás competencias , profundiza. En Caimanes tenemos asegurados a los jugadores en el IMSS, como lo marca la Liga. Pero el seguro no contempla visitas al doctor, rehabilitaciones, resfriados o una atención de primer nivel .