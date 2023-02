Con base en sus actuaciones en su club, el goleador se ganó, aseguró, la oportunidad de llegar al Tricolor en la era de Gerardo Martino, ex entrenador de los verdes. No obstante, la constancia en su equipo, adelantó, será clave para que Cocca lo tomé en cuenta. Creo que todo va a depender de cómo me vaya en Rayados, el trabajo, la disciplina y la dedicación pueden hacerme estar o no, después todo dependerá del técnico , reconoció.

Funes Mori, además, manifestó que el ex técnico de Atlas está capacitado para llevar a un buen puerto el proyecto de la selección.

Por otra parte, Guillermo Ochoa aspira a romper el récord de más participaciones en una Copa del Mundo. El guardameta del Salernitana visualiza culminar su trayectoria con una sexta aparición en el torneo. Yo me veo en la Copa, creo que sería muy lindo poder cerrar mi carrera con la selección en 2026 y más en mi país. Voy a trabajar, competir, sumar y ganarme un lugar como lo he hecho en estos años , comentó el arquero de 38 años a TUDN.

Cocca se estrenará como timonel del Tricolor el 23 de marzo ante Surinam en la Liga de Naciones de la Concacaf. Tres días después tendrá su segunda prueba ante Jamaica.