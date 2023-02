Este libro, continuó la narradora, contiene una lucha por sostener la vida cotidiana, que implica sucesos como ir a la escuela, comer, enamorarse, en suma: seguir adelante, no solamente a pesar de, sino con lo que está pasando , en tanto, los adultos están tan rotos que aunque llevan las riendas de las responsabilidades materiales pierden la de contener a los menores.

Robles (Santa Fe, Argentina, 1971) hizo hincapié en que la infancia es una arena de lucha, no ese sitio un poco cándido que se pretende en nuestra cultura: es una etapa en la que las angustias y los miedos son muy difíciles, donde crecer también es un combate. En este contexto hay otras luchas sobreimpresas que lo hacen todo mucho más complejo .

Relató que sus personajes sobreviven porque son pequeños combatientes clandestinos. Tienen un papel dentro de esa historia, no son objetos o simples víctimas de una situación. Los hermanos se sostienen mutuamente, uno para ser cuidado y otra para cuidarlo a él .

La también docente, hija de desaparecidos y fundadora de la sección Capital de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, argumentó que la ficción en esta narración es darle un sentido al sinsentido, a las cosas locas que se están viviendo, a levantarse un día por la mañana y que tu vida haya cambiado por completo a consecuencia de una especie de bomba atómica .