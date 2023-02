Debido a ello no se puede realizar ninguna demolición de cuartos y menos por un particular, como el señor Freddy Vera, quien se ostentó como funcionario del Invi, provocando que algunas piedras cayeran en la vivienda de la señora Elena González, de la tercera edad , dijeron.

García Alonso, por su parte, aclaró que fue a solicitud de un grupo de vecinos que accedí a apoyarlos en sus gestiones, pero ni he invadido el predio ni estoy buscando ninguna vivienda para quedármela o hacer negocio, como acusa la señora Barrios .

Judith Barrios, a su vez, aseguró que continúa siendo la representante de los vecinos de Mina 92 y la demolición fue “el retiro de una puerta, porque un día antes se intentaron meter unos drogadictos y quien les dio acceso fue una persona que invadió dos departamentos, por lo que se iniciaron dos averiguaciones previas.