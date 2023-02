César Arellano García

La ex conductora de televisión Inés Gómez Mont impugnó el fallo del juez federal que le negó el amparo para dejar insubsistente la orden de aprehensión librada en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El caso se turnó al sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito el cual determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia del juzgado quinto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, que el mes pasado rechazó concederle la protección de la justicia federal.

La juez Patricia Marcela Diez Cerda determinó que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda actuó de forma acertada al no resolver en sentido favorable la solicitud.

Señaló que el delito no lo constituyó la abstención de enterar los impuestos del ejercicio fiscal 2016, sino la posibilidad de que existan recursos, derechos o bienes que provengan, de manera directa o indirecta, de la comisión de un delito y respecto de los cuales no se acredite su legítima procedencia, por lo que no es viable decretar el pronunciamiento de no ejercicio de la acción penal.