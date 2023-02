Su mamá, Paula Espino, admite que, por la lejanía de los lugares en donde se da atención especializada a personas con discapacidades motrices, a Luz María no la he llevado a terapia .

Su hija nació mal de su columna, tuvo una operación , pero desconoce el diagnóstico. Así que sí voy a traer a mi niña aquí .

Luz María usa silla de ruedas para desplazarse y, por su condición, su familia tramita ante la Secretaría del Bienestar la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, subsidio de 2 mil 950 pesos bimestrales.

Apenas metí sus papeles hace como dos meses y ese dinero lo usaremos para comprar sus medicamentos y pañales, y para pagar su cita con el doctor de Acapulco cada seis meses. Son mil pesos de pasaje y para no gastar llevamos taco .

Fidelina Barragán, mamá de Jesús Sánchez, quien hoy cumple 14 años, dice que él nació inmóvil. Lo tuvieron más de ocho días en incubadora y los doctores no se daban cuenta de que no movía ni la vista y ni un solo dedito .

También tiene problemas en la vista. En el ojo izquierdo no tiene visión. Me dijeron que la córnea no le creció. Hasta lo iban a operar, pero no fue .

A causa de su discapacidad y la imposibilidad de ir a dejarlo y a recogerlo a la secundaria, que está lejos, Jesús sólo se quedó con la primaria. No obstante, colabora con el ingreso de su familia, la cual cultiva rosas. Aunque tiene algunas dificultades al caminar, él las lleva al mercado para venderlas.

Tener un CRIT aquí nos ayudará, no tenemos dinero para rehabilitación. Luego nos mandan a Chilpancingo. Cuando estaba chiquito lo llevé .