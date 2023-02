Asimismo, aconsejó a los eventuales candidatos que no hagan caso a los publicistas, no les ayudan. Es que los publicistas no dejan de pertenecer a una élite, no tienen conocimiento de cómo piensa el pueblo y por lo general menosprecian al pueblo .

Recordó que durante sus candidaturas le proponían grabar mensajes con puro tecnicismo que la gente no entiende, una jerigonza tecnocrática que atropella, que atenta contra el lenguaje . En su lugar, yo llegaba y veía las tarjetas. ¿Pues qué digo? Pues lo que le estoy planteando a la gente en las plazas, que no acepten lo que les ofrecen de migajas cuando hay elecciones: pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos .