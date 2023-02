¿Qué culpa tienen nuestros hermanos cubanos de que no le guste a una potencia el que decidan actuar de manera soberana? ¿Y por qué orillar a ese pueblo mediante un bloqueo injusto a que se rebele en contra de su propio gobierno, porque al final eso es lo que buscan?

López Obrador recordó que en la administración de Barack Obama en Estados Unidos se había flexibilizado la relación, incluso con la intervención del papa Francisco.

Sin embargo, con Donald Trump se integró a la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo , lo que ha agudizado más el impacto del bloqueo a los cubanos, que están impedidos de acceder al sistema financiero.

Todo un exceso, es realmente contrario a las libertades, es una ofensa a la estatua de la Libertad, a las dignidades humanas , añadió.

En otro tema, consultado sobre la situación migratoria, el Presidente condenó las posturas oportunistas en tiempos electorales que pugnan hasta por militarizar la frontera, buscando el aplauso fácil .

Consideró que esta estrategia ya no va a funcionar pues, ratificó, si hay maltrato a migrantes latinos, especialmente a mexicanos, vamos a llamar a que no se vote por esos partidos o candidatos .

En contraste, celebró la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien no ha construido más muros en la frontera y ha eliminado las redadas de migrantes.

Por el contrario, el jefe de la Casa Blanca anunció la entrega de visas temporales de trabajo, lo que ya se ha reflejado, pues a partir de esta medida se redujo drásticamente el número de deportados en la frontera norte y se ha optado por el ordenamiento de la migración.