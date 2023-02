L

a sorpresa con la que la Corte en Nueva York decidió concluir el juicio en contra de Genaro García Luna encierra una lógica impecable: el escándalo podría haber alcanzado a los organismos estadunidenses implicados en el tráfico de drogas entre los dos países.

Poner el dedo sobre Felipe Calderón anunciaba que las cosas iban a empeorar. La lista de personajes mexicanos involucrados puede ser vasta y escalar muy alto, tanto que la secrecía con la que algunos de ellos han actuado, hasta ahora, podría romperse y exhibir arreglos inconfesables.

A nadie en la corte le importa qué pase con García Luna o con el propio Calderón o alguien más del lado mexicano, pero que se pudiera tocar a la DEA o a alguna otra instancia del lado gringo, eso sí sería más que preocupante.

La sola idea de que Calderón descubriera los acuerdos bajo los cuales se decidió echar a andar el programa rápido y furioso y la forma en la que se desvió, implican per se toda una verdad no dicha que entraña cúmulos de acciones corruptas, seguramente, y en las que el gobierno de Estados Unidos está metido hasta el cuello.

Por eso la amenaza de que García Luna declare ha puesto nerviosos a los fiscales, que aparentemente están convencidos de no hacer más ruido y llevar las cosas con calma.

García Luna puede, por ejemplo, mantener el silencio a cambio de que sus propiedades y su familia no sean tocados, porque a fin de cuentas el escándalo no beneficiaría ni al ex funcionario panista ni al gobierno del vecino del norte.

Aunque no tenemos ningún dato que corrobore lo que a continuación les contaremos, las acciones que ha emprendido el gobierno de México nos dan la idea de que algo o mucho se sabe en el Zócalo sobre el juicio.

Las bombas que lanzó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, no surgieron de un día para otro; es decir, los datos que logró la investigación y que llevaron a la denuncia de México contra García Luna en la corte de Florida son del conocimiento del gobierno mexicano desde hace rato.