Y sobre el segundo, si (versión de la derecha autóctona) el presidente López Obrador está equivocado al exigir el fin del ilegal cuan feroz bloqueo estadunidense a Cuba, entonces deben estarlo los mandatarios de las otras naciones que desde 1992 se han pronunciado, permanentemente, en igual sentido en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la cual no ha hecho nada para cumplir el mandato de esa abrumadora mayoría (en la votación más reciente, 185 países se pronunciaron por el fin del bloqueo; sólo dos –Estados Unidos e Israel– por el no , e igual número de abstenciones).

Desde 1959, año del triunfo de la revolución, Cuba ha vivido en una guerra no declarada que ha incluido invasión, sabotaje, terrorismo contra la isla, y un bloqueo igual de caprichoso que de inhumano. Por eso, bien lo ha subrayado el presidente López Obrador: es importante que este tema se trate, porque, sin duda, es una violación flagrante a los derechos humanos de todo un pueblo. Nadie puede cercar, bloquear a un pueblo por razones políticas, ideológicas, es inhumano, porque es un asunto que tiene que ver con una carga ideológica quenulifica el derecho de los pueblos a actuar con independencia y con libertad. ¿Qué culpa tienen nuestros hermanos cubanos de que no le guste a una potencia el que decidan actuar de manera soberana? ¿Y, por qué orillar a ese pueblo mediante un bloqueo injusto a que se rebele en contra de su propio gobierno?, porque al final eso es lo que buscan. Si bloquean y no pueden llegar alimentos, medicamentos, no les permiten que los cubanos que viven en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo envíen apoyos a sus familiares .

No sólo eso, Estados Unidos decide sumar a Cuba a su lista de países terroristas , lo que, entre otras cosas, implica que el gobierno de la isla “no puede siquiera abrir una cuenta bancaria en una nación en donde están sus sedes; no pueden, porque están en la lista de países supuestamente ‘terroristas’. Todo un exceso, realmente contrario a las libertades. Es una ofensa a la dignidad humana. Nosotros vamos a buscar, convencer, persuadir al gobierno de Estados Unidos de que haya un cambio en esa política, porque es justo”.

Las rebanadas del pastel

Borolas suda copiosamente, y más allá de la entrega directa de dos sobornos por un total de 5 millones de dólares, que se suman a los denunciados por otros testigos, Jesús El Rey Zambada terminó de hundir a Genaro García Luna y sus socios: con la protección de Fox y Calderón, el cártel de Sinaloa creció como nunca … Encuesta del periódico El País: 84 por ciento de los consultados se pronunció a favor de que Felipe Calderón sea investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

