s probable que lo más destacado del cierre de la batería de testigos contra Genaro García Luna haya sido el silencio de éste. Aun cuando no puede aplicarse de manera automática el dicho de que el que calla otorga, resultó significativo que el ex secretario de Seguridad Pública hubiese explorado, a través de sus abogados, la posibilidad de defenderse por sí mismo ante el jurado, aunque solicitando al juez del caso que garantizara una restricción anticipada contra eventuales preguntas de los fiscales.

El tema principal del que García Luna pretendía quedar blindado es justamente el que en la experiencia mundial y, en especial en la mexicana, suele denotar las prácticas corruptas desde cargos públicos: la adquisición de bienes, sobre todo inmobiliarios, en la época de poder político o administrativos de los acusados o en operaciones posteriores.

El ex secretario felipista no subió al estrado de los testigos porque tuvo temor de que los fiscales aprovecharan el viaje para preguntarle de su riqueza acumulada e incluso, tal vez, mostrar imágenes de los inmuebles y bienes que en otra fase del proceso el juez no había permitido se exhibieran si los fiscales no probaban claramente que su compra provenía de actos de corrupción. Ahora, en una eventual autodefensa de Genaro, y dado que el juez había advertido que no podía prohibir a priori ninguna pregunta, los fiscales podrían haber abordado ese y otros temas. Ante ello, el ex policía mexicano prefirió el silencio.

Por lo demás, el testigo significativo , Jesús Zambada García, apodado El Rey (hermano del hasta ahora inaprehensible Ismael, El Mayo, histórico jefe silencioso de una facción de poder fluctuante en el cártel de Sinaloa), reiteró ayer que personalmente entregó millones de dólares a García Luna y entró en detalles como la compra de plazas en la estructura policiaca para que desde ahí ciertos enviados favorecieran al cártel patrocinador.

Ya en el tramo final del juicio, la incógnita mayor reside en el valor que los miembros del jurado darán a los testimonios en sí, sin mayores pruebas documentales o grabadas. Vale señalar que, a fin de cuentas, lo que cada integrante del jurado tomará en consideración es la verosimilitud de lo dicho por los testigos, con independencia de la condición criminal o procesal en que se encuentren o se hayan encontrado. Lo cierto es que la abundancia de datos y detalles aportados por ellos describen en términos mayúsculos la existencia de un narcogobierno, el calderonista, al servicio de un cártel favorito.