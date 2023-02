E

n los días recientes han aparecido algunas informaciones y comentarios que indican que es un hecho que Banamex será vendido al magnate minero Germán Larrea. Fake news. Citigroup no ha tomado una decisión, de acuerdo con una fuente cercana a la institución financiera. Sigue en la pelea el grupo de Daniel Becker. Entre los dos, probablemente quien menores probabilidades tiene de ganar sería Larrea por sus antecedentes de conflictos con el sindicato minero y con comunidades afectadas por la deshumanizada explotación de minas. Pasta de Conchos no se olvida. No sólo se están considerando aspectos financieros, también aspectos éticos, culturales y sociales. El presidente López Obrador dijo en la mañanera que ha venido siguiendo el proceso de la venta del banco y tendrán que pagar el impuesto que corresponda, a diferencia de cuando fue reprivatizado por Vicente Fox para venderlo a Citigroup, sin pagar impuestos. El principal socio era Roberto Hernández, amigo cercano del ex presidente. Volvió a la lista de Forbes, ya había salido.

La cuesta de enero

Pudieron haber sido mejores, pero no estuvieron tan mal las ventas de enero de las cadenas comerciales que forman la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. A tiendas totales, índice que incorpora a las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 13.8 por ciento respecto al mismo mes de 2022. Las ventas acumuladas ascendieron a 121 mil 600 millones de pesos. Para tener una visión más completa habrá que agregar los resultados de Walmart y Oxxo, que reportan aparte.

Maíz transgénico

México ordenó revocar permisos y no conceder nuevas autorizaciones a la importación de semillas de maíz genéticamente modificado, según un decreto publicado ayer, en medio de una disputa con Estados Unidos sobre el comercio de maíz transgénico. El decreto instruye a las autoridades de bioseguridad a revocar y negar permisos para el uso de grano de maíz genéticamente modificado para la alimentación humana. El documento, que sustituye un polémico decreto de finales de 2020, establece también anular autorizaciones existentes de permisos para la importación, producción, distribución y uso del herbicida glifosato, y no se otorgarán nuevas autorizaciones. El nuevo decreto entrará en vigor hoy. Los exportadores de maíz de Estados Unidos presionan para que el expediente se lleve a un panel del T-MEC.