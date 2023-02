Llegaron a las oficinas de Indautor en la colonia Roma, enfundados con las máscaras de guerra, pero de paisanos, como gladiadores en reposo. Todos con experiencias conocidas del riesgo que significa no tener los derechos sobre sus creaciones.

Más allá de la dimensión atlética, la lucha libre involucra a la imaginación; es, por tanto, un territorio de la creación y la fantasía. Los personajes no sólo se construyen con el diseño de una máscara y una capa, los individuos que los encarnan les dotan de una dimensión trágica que juega un rol fundamental en cada relato que son los combates en el cuadrilátero.

Uno prueba personajes, estilos y máscaras, puede ser muy largo el trayecto hasta que pega una creación y luego resulta que no es tuya porque no la registraste, como le ha sucedido a muchos compañeros, aunque no es mi caso , cuenta el Rayo del Bajío, quien recibió su personaje en un acuerdo de palabra con los creadores.

Quedamos de acuerdo que sería mi personaje y hubo testigos. Sólo fue de palabra, sin ninguna firma ni nada , agrega.

Nos gana la ignorancia , refuerza el tema Fuerza Guerrera; esto sirve para que las nuevas generaciones no sufran lo que pasamos nosotros, ya que a veces hay quien se aprovecha y nos quieren quitar nuestros personajes, que son nuestra vida .

En las grandes arenas del país, donde se presentan las principales compañías de lucha, hoy es difícil piratear creaciones ajenas. En las funciones de menor presupuesto, en zonas remotas, es donde suelen ocurrir estos casos.