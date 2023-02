D

urante la dictadura militar en Brasil, surgió la afirmación, atribuida a Richard Nixon, de que hacia donde va Brasil, va América Latina . Declaración que convenía mucho a Estados Unidos, por la dirección hacia la cual se dirigía Brasil, de la mano de los militares.

Después del proceso de redemocratización, Brasil vivió junto con otros países latinoamericanos la adopción de políticas antineoliberales, a contramano de las políticas implementadas en Estados Unidos y recomendadas por éste a los países del continente. Seis de los más importantes países del continente han seguido ese camino.

A Estados Unidos le han restado algunos aliados históricos. Entre ellos, se destacaban especialmente México, Colombia y Chile, países que mantenían políticas neoliberales.

Por primera vez Estados Unidos tenía que convivir con un bloque de países que tenían sus propias políticas económica e internacional. Ya no asumían tratados de libre comercio con Estados Unidos, sino que se abrían hacia alianzas con países del sur del mundo, especialmente de Asia y de África.

Brasil ya se destacaba, bajo el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva, como el líder de ese bloque. Su encuentro con George W. Bush, donde éste invitaba Brasil a sumarse a la guerra contra Irak, fue un marco decisivo en la nueva era de las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Lula le contestó que su guerra era otra: era la guerra contra el hambre. No aceptó sumarse a la guerra contra Irak, no sólo por estar en contra de las guerras, sino también porque no aceptaba la acusación de que Irak poseía armas de destrucción masiva, lo cual se ha revelado verdadero.

Estados Unidos y América Latina –o un bloque de países latinoamericanos– se insertan de forma distinta en la geopolítica mundial. Los presidentes estadunidenses empezaron a venir bastante menos a los países del continente, así como los gobernantes latinoamericanos han visitado menos a Estados Unidos y más a China y a otras naciones asiáticas y africanas, a estados del sur del mundo.