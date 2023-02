Durante su discurso puso en evidencia la conducta infantil de los legisladores republicanos, quienes, con gritos y silbidos, lo interrumpieron en varias ocasiones cuando mencionó que el seguro social no se tocaría, no reducirían los recursos que se destinan a esa institución y no permitiría que el país dejara de pagar sus deudas por la necedad de la oposición de condicionar la ampliación del límite de la deuda.

En tal sentido, una de las razones que parecen ilustrar esa circunstancia es la cautela que han manifestado sus propios compañeros de partido con respecto a que una persona de más de 80 años conduzca los destinos de país más poderoso del orbe, con independencia del respeto que todos le guardan y de ser el más prominente miembro de su propio partido.