▲ Llama a posibles sucesores de AMLO a no caer en triunfalismos y tomar mucho más en serio estas cosas. Foto La Jornada

En México, según la investigación, Usaid, junto a los organismos estadunidenses Red Atlas y la Fundación Nacional para la Democracia, financia, además de a Causa Común, a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, Artículo 19, México Evalúa y México Unido contra la Delincuencia, desde donde operan ex funcionarios panistas que mudaron de piel para presentarse como activistas.

En esta nueva entrega sostienen que la estrategia del golpe suave sigue vigente y que existen abundantes indicios de que, en agosto de 2022, Guanajuato, y en particular Irapuato, fue el laboratorio de un ensayo golpista auspiciado por gobiernos del PAN, empresarios, falsas organizaciones de la sociedad civil y expertos en operaciones encubiertas que difundieron una narrativa del caos en diversos medios con el fin de desestabilizar al gobierno de México y encender las alarmas intervencionistas en Washington .

Las apariencias engañan, confirma el Canal 6 de Julio. En su nuevo documental, Las fachadas del golpismo, alerta sobre la acción de falsas organizaciones civiles financiadas por el gobierno de Estados Unidos, ex funcionarios públicos de gobiernos panistas convertidos en activistas y empresarios para, posiblemente, desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y descarrilar a los aspirantes a continuar en 2024 el proyecto de la Cuarta Transformación.

El documental repasa los nombres de distintos integrantes de organizaciones que reciben recursos de Usaid y pone el foco en la carrera de la politóloga María Amparo Casar, ex jefa de asesores en 2004 de Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación, copresidenta de Mexicanos contra la Corrupción desde su fundación en 2015 y presidenta ejecutiva de la organización desde 2020, cuando Claudio X. González anunció su separación de la institución.

La ex funcionaria vestida de activista de la sociedad civil aportará su experiencia en golpes suaves y coordinará junto con su socio a las derechas política y social , señala la investigación, que agrega que en el equipo de Casar en Mexicanos contra la Corrupción está casualmente Darío Ramírez, ex director de Artículo 19 y también ex funcionario de la Secretaría de Gobernación en tiempos del desafuero de López Obrador.

El trabajo de Canal 6 de Julio relata los hallazgos de la investigación de Mendoza Aupetit y su equipo respecto a la relación entre Casar, Causa en Común –organismo del que la politóloga es consejera y que es dirigido por José Antonio Polo Oteyza, a quien se identifica como ex coordinador de asesores de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública– y José Antonio Fernández Carbajal, integrante del Mexico Institute, un think tank (tanque de pensamiento) del Wilson Center, y propietario de las tiendas incendiadas en Guanajuato.

Para Mendoza, que se haya planteado que lo ocurrido en Guanajuato fue narcoterrorismo es parte de una campaña que busca desprestigiar y desestabilizar al gobierno ante los ojos del mayor público posible .

Todo este montaje que nosotros percibimos que hubo ahí tuvo el objetivo de provocar una reacción en un gobierno vecino, el de Estados Unidos. Fue un ensayo para medir los alcances de aparentar que hay una sublevación del crimen organizado y un vacío de poder en México y pedir por la vía de los hechos al gobierno estadunidense que tome cartas en el asunto , afirma el documentalista.

El mayor riesgo que observa Mendoza es que la derecha logre consumar un golpe, aunque afirma que no ve viable que esto suceda mientras López Obrador sea el presidente, pues tiene una gran popularidad y fuerza política. Pero el futuro no lo ve tan claro.

Qué va a pasar cuando ya no haya un presidente tan fuerte, tan popular, y que, como todo parece indicar, siga Morena siendo un partido sin una base social organizada y movilizada. No creo que quien siga a López Obrador tenga la misma fuerza y el mismo respaldo que tiene él, y creo que ahí la derecha puede encontrar oportunidades , asegura.