Señaló que, según Galeana, Guerrero no acudió al encuentro, sino que envió a un subordinado. Más allá de este punto, sólo un ignorante, que desconoce totalmente la historia de México, puede sacar a relucir el famoso abrazo, que la historia ha hecho relucir como un episodio donde se conjuntaron fuerzas .

No es un acto fallido de Creel, está en su mente. En la farsa del jueves, él se asumió como (Agustín de) Iturbide, varias veces un traidorzuelo , afirmó en entrevista.

Sin embargo, el verdadero sustrato de ese gesto es la traición. Creel escoge su rol, él es el traidorzuelo imperialista, él se lo adjudicó. Una total burla histórica .

Recordó que una de las máximas de Alfonso Reyes fue que quienes no conocen la historia de México son extranjeros en su propia patria. Me encantaría que Creel fuera el candidato presidencial del PAN, es ignorante, absolutamente ridículo, sobreactuado, es posible que sepa mucho de derecho mercantil y bancario, pero no de historia de México .

En la sesión del 2 de febrero, Ortiz Tejeda expresó –en medio de los reclamos de Morena y PT a Creel– que no debería solicitarse la remoción del panista, para no victimizarlo.