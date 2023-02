Un placer darle la bienvenida a Lula en Washington. Discutimos la importancia de defender la democracia, promover los derechos de los trabajadores e incrementar la cooperación ambiental y de clima en el mundo , tuiteó Sanders con la foto de su encuentro.

También hizo tiempo para reunirse con la dirigencia de la central obrera nacional AFL-CIO y con la gran líder socialista del sindicato de sobrecargos Sara Nelson.

Jayapal expresó que la elección de Lula dio esperanza a movimientos democráticos y progresistas del mundo , incluido Estados Unidos, en sintonía con los mensajes de sus colegas.

En las relaciones con Washington aquellos que buscan un cambio progresista en el hemisferio saben que hay que proceder cuidadosamente y con pragmatismo. Pero también se tiene que saber cuáles son los verdaderos aliados y amigos con quienes construir la solidaridad internacionalista tan necesaria para enfrentar ese monstruo trasnacional neoliberal que antes llevaba el nombre del consenso de Washington .

Ese viejo concepto del internacionalismo –como lo sabían entre tantos más Miranda, Bolívar, Martí, los Flores Magón y el Che– sigue siendo esencial hoy día para crear ese otro mundo posible, o por lo menos otro hemisferio, y que esa solidaridad esencial no se detiene en el río Bravo, sino que incorpora a los aliados en esa misma lucha en Estados Unidos. De hecho, tal vez el país más necesitado de esa solidaridad en el hemisferio hoy día es Estados Unidos.

El viernes fue aniversario del natalicio de Bertolt Brecht (10 de febrero de 1898); algunas citas:

“No me gusta hacia donde voy y no me gusta donde he estado. ¿Por qué tengo prisa?

Si luchas podrías perder; si no lo haces, ya perdiste .