Sin embargo, la cúpula del INE y los 400 que denuncia Pablo Gómez no sólo violan la Constitución a la vista de todos, sino que, como mártires del presupuesto, defienden a capa y espada su derecho a cobrar mucho más que el Presidente de la República. Voces ligadas a Claudio X. González defienden que no son 400, sino en realidad 128 y se reduce a 53 si sólo se mira el aspecto salarial (Animal Político).

urante su participación en la mañanera del jueves pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, se animó a contar un chiste , que de tal no tiene absolutamente nada, no sin antes recordar lo que 10 años atrás, o más, el Legislativo decidió modificar en materia de remuneraciones a los servidores públicos.

Pues bien, aunque lo anterior fuera correcto, suficiente sería que sólo uno de los altos funcionarios del INE (comenzando por el consejero presidente Lorenzo Córdova) obtuviera un sueldo superior al percibido por el Presidente de la República, para que se viole la Constitución, sin olvidar que la modificación al artículo 127 data de alrededor de 10 años atrás.

¿Cómo violan la Constitución sin que nadie lo evite? Bueno, Pablo Gómez lo explica como parte del chiste : la cúpula del instituto electoral recurre a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “pidiendo que no se aplique el presupuesto federal en lo que toca a sus sueldos, nada más. La Corte admite y, en lugar de hacer caso a la Cámara de Diputados, que es la emisora del presupuesto, de que no fuera a dar una suspensión, porque no acepta la ley suspensiones contra normas de carácter general y el presupuesto lo es, le dan la suspensión, no se aplica el presupuesto en materia de sueldos para el instituto y ellos deciden seguir ganando lo que quieren.

El asunto no se resuelve en el fondo, dejan pasar el tiempo en la Corte, llega un momento en que ya nada de eso funciona porque el presupuesto ya se acabó. Viene el nuevo presupuesto y lo mismo: lo impugnan, se les da la suspensión. Es un juego, ¿no?, pero es un chiste porque es de carcajadas, y nunca han resuelto el fondo, nunca se ha pronunciado la Corte. ¿Por qué hace esto la mayoría en la Corte? Fácil: porque los ministros ganan más que el presidente . Y esto se llama complicidad.

Pero no sólo en el INE se cuecen habas. Ahí están la Comisión Federal de Competencia Económica, el Banco de México y más.

Hoy sería el día D del juicio contra García Luna, en el que declararía el propio acusado. Los fiscales recortaron los tiempos planeados y la presentación de testigos a sabiendas de que la mugre comenzaba a tocar a las agencias estadunidenses… Por si las moscas, el angustiado Felipe Calderón viajó a Indonesia, en donde puede ocultarse en alguna de sus 17 mil islas.

