E

stos primeros renglones, que se pensaban tan sólo como una apretadísima síntesis o sinopsis de lo tratado la pasada semana, se transforman gracias, gracias y gracias a la atingencia, memoria y, obviamente amistad de sexenios, con don Carlos Fernando de Landero y Molina (o algo parecido), en una acojonante y sentida disculpa por un error sin atenuante que cometí ante ustedes la semana anterior: equivoqué o, mejor dicho, suplanté el nombre del excepcional caricaturista Abel Quezada por el de su concuño Alberto Isaac, (sus respectivas esposas, Lucero y Yolanda, eran las hermanitas Cuevas). Isaac también fue caricaturista, además de nadador internacional y realizador cinematográfico bastante bien reconocido, pienso yo que con justicia, tanto por las audiencias como por los críticos del momento. También por un breve periodo fungió como director del Instituto de Cinematografía. Ojalá hubiera investigadores interesados en definir en qué momentos y bajo qué funcionarios responsables se desposeyó al Estado de todas las instancias que integran esta gran industria. Pero obviamente este no es el momento de tratar esa etapa trágica y mejor démosle mate a este sencillo relato que es un pequeño resquicio para conocer acontecimientos ocultos de un pasado nada lejano.