a del estado de México es una batalla electoral plena de especulaciones. La principal materia conjetural se refiere a los verdaderos ánimos (combativos o negociadamente simulatorios) del partido que está en el poder en la entidad, el Revolucionario Institucional (PRI), y de su determinante factor político y financiero, el difuso gobernante Alfredo del Mazo III (su padre y su abuelo ya fueron mandatarios de la entidad), al que muchos dan por arreglado con el obradorista poder federal para ceder la plaza y granjearse impunidad y tal vez algún buen puesto diplomático.

Siendo suya la necesidad de mostrar combatividad real, la aspirante a completar un siglo de hegemonía de un priísmo con diversas denominaciones, Alejandra del Moral (pieza puesta por Del Mazo III y, en ese sentido, defendible o entregable conforme a los intereses de dicho Alfredo) realizó su cierre de precampaña en el mero corazón del grupo que aspira a derrocar y sustituir al Atlacomulco, el Texcoco.

Instalada a cinco kilómetros de donde la morenista profesora Delfina Gómez hacía lo propio, la priísta Del Moral contó con la presencia de ex gobernadores que algún asesor caritativo debería explorar si motivan a seguir votando por el PRI o todo lo contrario: Eruviel Ávila, Arturo Montiel, César Camacho y Emilio Chuayffet (Enrique Peña Nieto no asistió, pues cumple vacaciones largas en España). También asistieron otros personajes de dudosa rentabilidad electoral: Alito Moreno, Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Rubén Moreira y el panista Santiago Creel (no estuvieron el panista Marko Cortés ni el perredista Jesús Zambrano).