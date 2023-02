Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 13 de febrero de 2023, p. 24

Texcoco, Méx., Delfina Gómez, precandidata de Morena a la gubernatura del estado de México, consideró que este año su partido acabará con la larga noche de los casi 100 años de abandono, corrupción, oscuridad y horror que la entidad ha vivido a manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y aseguró que todos los números de las encuestas sobre el proceso electoral confirman que el cambio es indetenible.

Este año será recordado como el año de la dignidad mexiquense, y cuando se escriba esta historia se dirá que la luz de la esperanza venció a la oscuridad y el miedo. Uno entiende que este pueblo está hecho para triunfar; estamos convencidos de que este pueblo nació para vencer, de que los mexiquenses somos mucho pueblo para vivir de rodillas. Por eso es nuestra gran oportunidad histórica , subrayó.

Al encabezar el cierre de su precampaña en las instalaciones de la Feria del Caballo, ante miles de militantes y simpatizantes, la aspirante del partido guinda señaló que en estas cuatro semanas ha vivido una precampaña histórica en la que, según dijo, se reunió con más de 400 mil militantes.

Esta semana, lejos de sentirme cansada, me siento requetebién, con mucha energía. Estoy bien puesta para enfrentar esa gran batalla y lucha que se avecina , expresó la también ex secretaria de Educación Pública federal.

Todos los números confirman que el cambio es indetenible; hemos ganado esta etapa en la calle y los corazones de nuestros vecinos , agregó.

Delfina Gómez expuso que ha sido una precampaña para ir a sentir al pueblo y ver lo que realmente necesita. Vamos a darles respuesta porque lo que queremos es retribuir ese amor que tiene el pueblo; con la fuerza del pueblo mexiquense claro que no hay imposibles .

Llamó a sus simpatizantes a convertirse en embajadores de la verdad porque están enfrentando a casi 100 años de “vicio, y esta batalla nos necesita unidos, organizados y con mucha dignidad.

Frente al odio de los de siempre vamos a demostrar que el pueblo tiene mucho amor y mucha dignidad; frente a la mentira conservadora vamos a fortalecer la verdad transformadora. Frente al chantaje de los corruptos, vamos a demostrar que tenemos la dignidad de los mexiquenses que ni se compran ni se venden , advirtió.

Van a intentar todo para confundir al pueblo

La también ex alcaldesa de Texcoco sostuvo que mientras Morena y los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) están unidos por el amor, los de enfrente siguen motivos por el odio y la ambición ; asimismo,dijo esperar que sus oponentes hagan propuestas y abandonen el odio como forma de hacer política.

Ellos son los que deberían explicarle a este pueblo qué proponen después de tener la oportunidad de casi 100 años de poder hacer algo por su pueblo. Pero no tenemos expectativa de que haya reflexión de su parte; lo que han demostrado es que sus herramientas son la mentira, el chantaje y la compra de dignidades. Por eso van a intentar todo para confundir al pueblo , reprochó.

Gómez Álvarez destacó que en Morena hay unidad, trabajo en equipo y muchas voces que desean manifestar el deseo de transformación; mientras, sus adversarios están divididos en mil pedazos y peleándose en público por puestos .

Apuntó que en la precampaña la ha movido y le ha dolido es la indiferencia de los gobiernos por el pueblo. Basta de tanta injusticia, basta de tanta indolencia al pueblo, de tanta indiferencia, de querer comprar lo que tiene el ser humano tan importante y tan especial que es la dignidad , arengó.

Dijo que los simpatizantes que hayan sido amenazados y condicionados para no acudir a sus eventos no deben preocuparse, pues ella sabe que pueden tener su cuerpo y su presencia, pero no pueden tener su conciencia ni su dignidad. Yo sé que ellos, los que fueron obligados (a no acudir) están aquí con nosotros y que aquí los esperamos con los brazos abiertos y los entendemos porque sabemos que abusan de la necesidad de la gente.

La precandidata morenista estuvo acompañada por el dirigente nacional de su partido, Mario Delgado; por el coordinador general de la campaña, Horacio Duarte Olivares; del delegado especial de la precampaña, Higinio Martínez Miranda, y el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

Acudieron además el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como los dirigentes estatales de Morena, PT y PVEM, Martha Guerrero, Óscar González y José Alberto Couttolenc, respectivamente, al igual que alcaldes, diputados federales y locales.

Mario Delgado sostuvo que su partido está muy orgulloso de que Delfina Gómez sea la abanderada, pues representa los valores opuestos a lo que ha sido la clase política mexiquense.

Ella es la honestidad frente a la corrupción; la sencillez ante la arrogancia, la humildad frente a la indiferencia. Ella es auténtica, ellos son simuladores. La maestra viene a gobernar para todos y todas; ellos se sirven de la gente. Ella es humanista, ellos son racistas; ella es obradorista, ellos son clasistas. Les va enseñar cómo se gobierna para la gente, les va dar de honestidad y buen gobierno , prometió.

Horacio Duarte criticó que ellos, los de siempre, lancen su mierda y su calumnia, pero con el pueblo no van a poder, porque con el pueblo se van a topar con pared .

Higinio Martínez se refirió al cierre de precampaña que los priístas hicieron a la misma hora y en el mismo municipio y lo consideró un acto de provocación y un mensaje de que quieren repetir la historia de fraude de hace seis años .

Según el equipo de precampaña morenista, al acto encabezado por Delfina Gómez asistieron 40 mil personas; sin embargo, es conocido que el área donde se llevo a cabo el evento tiene un aforo para un máximo 20 mil personas.