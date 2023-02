Juan Ibarra

Lunes 13 de febrero de 2023

Quince años, cuatro fases y 30 cintas preceden a Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que será estrenada el jueves en territorio mexicano. La película número 31 abrirá también la que ha sido denominada quinta fase del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), el cual se encuentra en el centro y cima de las populares narrativas de superhéroes.

Ya queríamos dar la patada inicial. La fase cuatro se trató de introducir a muchos nuevos personajes y héroes al mundo, y queríamos empezar la fase cinco con una tercia de personajes que ya amáramos, lo que este equipo en verdad es. Hablamos sobre la familia, que va de la mano de la vulnerabilidad y el bienestar. ¿Y quién mejor que ésta para enfrentarse al que tal vez será el más grande villano del UCM? , señaló en conferencia virtual Kevin Feige, presidente de los estudios Marvel.

En Ant-Man and the Wasp: Quantumania repiten sus papeles los actores Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas; además del director Peyton Reed. Todos han formado parte de las películas del Hombre Hormiga desde la primera entrega, en 2015, de modo que están involucrados con los personajes y el universo de manera profunda.

Rudd afirmó: “Creo que lo que más me gusta de Scott Lang es que es un sujeto cualquiera. Además es sólo un papá. Me agrada el hecho de que es parte de este grupo con una gente muy impresionante, y superhéroes, y que él sería el primero en decir: ‘¿Qué demonios hago aquí? Esto no tiene ningún sentido’”.

Agregó: Considero que le gusta ser un papá, y creo que este es su principal foco. Siempre ha tenido una relación de amor-odio con eso, pero pienso que finalmente la ha aceptado. Está feliz y todo eso, pareciera que está mirando al espejo retrovisor y se da cuenta de que ahora tiene una vida normal, tiempo para su hija, pero no dura tanto como él hubiera querido .

Como actor también está interesado en interpretar personajes simpáticos con los que la gente se pueda identificar, alguien a quien puedas comprender por lo que está pasando. Su cualidad humana es lo que más me gusta, en oposición a su calidad de cyborg, que no me agrada tanto , sostuvo Rudd.