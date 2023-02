De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 13 de febrero de 2023, p. 5

En su esperado regreso a los escenarios, la cantante Rihanna apareció en el medio tiempo del Supertazón 57, desde las alturas del State Farm Stadium, para ofrecer un concierto de 13 minutos en el que condensó casi dos décadas de carrera.

Sorprendió, sobre todo, el anuncio en el escenario de su segundo embarazo, mostrando su abdomen durante su actuación en las plataformas móviles que la elevaban al igual que a sus bailarines.

Rihanna dio a luz a su primer hijo hace menos de un año. Su disco anterior, ANTI, fue lanzado en 2016 y su primera canción nueva en seis años Lift Me Up, se incluye en la banda sonora de la película Pantera Negra: Wakanda por siempre.

Durante todo el día, en las redes sociales los seguidores de la cantante pop realizaron un conteo regresivo para el inicio del show de medio tiem-po del encuentro deportivo, que se convirtió en tendencia en Twitter.

La también actriz inició con el Bitch Better Have My Money, seguida de Where Have You Been / Only Girl (In the World) en el escenario central. Ataviada completamente en rojo, Rihanna permaneció parte de su recital sobre una superficie suspendida por cables y flanqueada por una cincuentena de bailarines en blanco.

Los trajes claros de sus acompañantes contrastaron con el rojo encendido del atuendo de Rihanna, en el centro de una compleja coreografía que revistió la potencia de su propuesta musical y que en algún momento incorporó a un centenar de bailarines.