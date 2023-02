El fotógrafo refirió que tiene en promedio unas 200 mil imágenes, que datan incluso de 1973. Como siempre he dicho: no sé si sean muy buenas fotos, pero las hice con mucha emoción .

Durante el acto inaugural, Valtierra recordó que este año cumple 50 años de fotógrafo. Y ahora, con esta sala-museo, dijo, estoy contento, porque se me ha valorado, han permitido un espacio para mostrar mis cosas, cámaras, diplomas, para que vean 60 y tantas fotografías, de lo que tengo impreso .

Construido a mediados del siglo XIX en esta ciudad minera, el Ágora es un edificio histórico, recientemente rehabilitado por el ayuntamiento de Fresnillo y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ya en 1999, en una de sus salas, dio cabida a una veintena de fotografías del ex coordinador de foto en La Jornada, y director y fundador de la agencia Cuartoscuro.

Señaló que todo lo que se exhibe en la sala-museo, “las cámaras, las fotografías, son como una muestra de mi cariño y afecto a mi tierra, a quienes me ayudaron: a mi tío Daniel, a mi tío David, a mis primos, a Víctor Dávila García, quien a los 13 años me permitió vender periódicos en Fresnillo, y luego me convertí en su ayudante de contabilidad en los periódicos El Sol y el Heraldo de México”.

En una reflexión sobre la función del fotoperiodismo, Valtierra Ruvalcaba planteó: Muchas personas creen que el periodismo es negocio, no. El periodismo también tiene una responsabilidad social .

Con nostalgia, recordó que tuvo “maestros importantes, como Manuel Becerra Acosta, Benjamín Wong, Carlos Payán y Carmel Lira –que son mis amigos–, Miguel Ángel Granados Chapa, Humberto Musaccio y tantos otros periodistas que me enseñaron que era importante la responsabilidad social.

Me dediqué a hacer fotos, a retratar lo bueno y lo malo de mi país, y de otras partes del mundo. Y las fotos que aquí ven, las entrego en comodato.