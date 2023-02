Carolina Gómez Mena

Se ha bajado la guardia en las acciones para incentivar el uso del condón en el país, consideró Rodrigo Moheno, presidente del consejo coordinador de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (Femess), quien precisó que en años recientes el empleo del preservativo sólo ha crecido alrededor de uno por ciento .

En vísperas del Día Internacional del Condón (13 de febrero), refirió que otro aspecto en el que no se ha avanzado, sobre todo por el machismo, es en que la decisión de usarlo no recaiga sólo en los varones.

Tras señalar que en diversos países las campañas de uso del condón están enfocadas en la población femenina, reconoció que en México todavía muchas personas ven mal que una mujer cargue un condón.