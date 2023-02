Por su parte, Díaz-Canel recordó que su país ha enfrentado momentos críticos derivados de la pandemia de covid-19 y ha contado con el respaldo de México para condenar el bloqueo que ha agravado los efectos. A golpe de lo que hemos llamado resistencia creativa, enfrentamos el recrudecimiento de esta criminal política que no conoció pausa, ni por piedad, en los momentos más complejos de la emergencia sanitaria.

Campeche, Camp., Ante el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, expuso los estragos del neoliberalismo en el sector salud, con énfasis en el déficit de médicos especialistas que detonó una mayor cooperación bilateral. Mientras los neoliberales impedían que se formaran médicos, en Cuba impulsaban su formación , consolidando uno de los mejores sistema de salud del mundo, eso no lo hace sólo un hombre de Estado, eso lo hace un hombre de nación, un visionario, un gigante como Fidel Castro.

Díaz-Canel se dirigió también al personal cubano, al que expresó el orgullo de su gobierno por su aporte profesional a una nación hermana: Ustedes hacen realidad, cada día, el ideal martiano de que patria es humanidad .

Cubrir vacantes

Durante la reunión bilateral pública de evaluación del sector salud, López Obrador reconoció que seguramente se requerirá mayor presencia de especialistas de la isla para cubrir en julio la totalidad de las plazas vacantes, lo que podremos lograr si seguimos contando con su apoyo .

Detalló que su estrategia incluye cerca de 100 universidades para estudiar medicina y enfermería que ya abrieron, y faltan 55 planteles más, con el fin de aumentar la cobertura en estas carreras. En paralelo, se realizan esfuerzos para en 2024 tener el abasto de fármacos al ciento por ciento en centros de salud y hospitales, y nada de cuadro básico, todos los medicamentos, y de manera gratuita .

Plazas de difícil creación

Responsable del proceso de federalizacion del sistema de salud a través del IMSS-Bienestar, el director de la institución, Zoé Robledo, resaltó que no es solamente eso, sino prácticamente una nacionalización de los servicios de salud para arrancarlos de las manos privadas. “Era tan descarado el modelo que hasta un nombre se les puso a las ‘plazas de difícil creación’. La opción era resignarnos a tener hospitales donde no nacían niños, quirófanos donde no practicaban cirugías”.

La presencia de médicos cubanos para subsanar la carencia de especialistas se despliega ahora en la Montaña de Guerrero, en Tierra Caliente de Michoacán, en la Huasteca Alta de Veracruz, el desierto de Sonora o la Costa Chica de Oaxaca; en síntesis, en aquellas regiones de muy alta marginación del país, indicó Robledo, quien precisó que se requerirán 100 especialistas más en el corto plazo, pues hasta ahora esta federalización opera en 11 estados.

En tanto, Portal subrayó que la pandemia intensificó los lazos bilaterales, no sólo cuando mil 500 doctores cubanos vinieron a apoyar para enfrentar la emergencia sanitaria, sino también los recursos que México aportó a la isla en los momentos más complejos del confinamiento.

Los acuerdos no se limitan a la atención de especialistas cubanos en México, sino también abarca la formación profesional de galenos en la isla y aquí, precisando que actualmente hay 603 doctores mexicanos estudiando en Cuba, 509 de los cuales cursan posgrados.