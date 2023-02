Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 12 de febrero de 2023, p. 19

Santiago. Mientras los incendios forestales que se iniciaron hace 11 días en el centro-sur de Chile están imparables, arrasando hasta ahora 366 mil hectáreas de plantaciones de pino, eucaliptos, bosque nativo y campos agrícolas, exténdiendose de manera peligrosa hacia el norte, en el país emerge un debate acerca de la responsabilidad de la industria y su modelo de producción en la ferocidad de los fuegos.

Desde los últimos días de enero y hasta la fecha, en Chile hubo 321 siniestros forestales, 94 aún fuera de control. La extensión quemada equivale a un área de 60 kilómetros de largo por 60 kilómetros de ancho, aproximadamente.

Y es que pese al despliegue de recursos –hay más de 160 aviones operando, incluidos tres de grandes capacidades; decenas de carros bombas, miles de bomberos, brigadistas, incluidos especialistas de México, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Argentina, Portugal y España, militares y voluntarios– las condiciones ambientales, entre ellas las altas temperaturas, mínima humedad y fuertes vientos favorecen la propagación.

Autoridades y expertos han dejado entrever que es poco probable que se puedan extinguir los siniestros antes de que concluya el verano, hacia fines de marzo.

Hay 28 personas detenidas sospechosas de haber iniciado fuegos, ya sea por negligencia o intencionalidad criminal. Rige el toque de queda nocturno en 28 municipios, como prevención a la piromanía.

La industria reacciona: no tenemos culpa

Conforme la voracidad de las conflagraciones y sus secuelas quedó expuesta, con comunidades sitiadas por bosques en llamas, los caseríos calcinados, personas aterrorizadas apenas escapando y animales huyendo despavoridos, el modelo forestal intensivista quedó en la palestra.

El presidente chileno, Gabriel Boric, quien ha visitado los poblados afectados, abordó el tema el viernes, cuando un reportero rural lanzó: ¿Qué va a hacer el gobierno para regular que estas empresas (no) sigan talando bosques y rodeando y afectando a nuestras aldeas rurales?