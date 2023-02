Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 12 de febrero de 2023, p. 18

Managua. Miles de personas marcharon ayer en Nicaragua para mostrar su apoyo a la decisión del presidente Daniel Ortega de excarcelar, quitarles la nacionalidad y expulsar a Estados Unidos a 222 opositores, acusados de traidores a la patria .

La marcha oficialista discurrió por las principales calles de Managua, donde los participantes, con banderas de Nicaragua, Venezuela, Cuba y el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), corearon consignas a favor del gobierno y en contra de los opositores.

Algunos llevaron globos con forma de avión, en referencia al trasporte usado para trasladar a los presos políticos enviados a Washington el pasado jueves.

Estamos marchando en celebración de la deportación de todos los delincuentes que estaban detenidos, personas golpistas, que lo que estaban haciendo aquí más bien es dañando la imagen nicaragüense , expresó Walter Martínez a la agencia noticiosa Afp. Ortega es un presidente democrático , agregó.

Al final de la marcha, hubo un espectáculo musical, donde se interpretó una canción la cual calificaba a los opositores desterrados de golpistas , traidores y asesinos .

Entre los liberados y expulsados del país esta semana hay ex aspirantes presidenciales, periodistas, ex comandantes guerrilleros sandinistas, ex ministros y ex diplomáticos. Además, un tribunal de Nicaragua condenó antier al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, a 26 años de prisión, un día después de que rechazó irse a Estados Unidos con el resto de los liberados.