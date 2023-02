La inseguridad, violencia y falta de justicia en esta entidad se arrastra desde las administraciones encabezadas por los ex gobernadores panistas Marco Adame (2006-2012) y Sergio Estrada Cagijal (2000-2006), indicaron los consultados.

Cuernavaca, Mor., En cuatro años y tres meses del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo se perpetraron 5 mil 140 homicidios en la entidad; 3 mil 976 dolosos y mil 164 culposos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pese a que una de las promesas de campaña del ex futbolista fue que habría seguridad pública y paz, aspectos que no pudo garantizar el el gobierno del perredista Graco Ramírez (2012-2018), señalaron habitantes del estado.

De acuerdo con el SESNSP en 2019 se cometieron mil 162 homicidios. En 2020, hubo mil 33; en 2021, mil 323 y en 2022, mil 351.

El número de personas asesinadas de manera dolosa, 3 mil 976, demuestran que la estrategia de seguridad implementada en este gobierno denominado Mando Coordinado, que encabeza Antonio Ortiz Guarneros, de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), tampoco funciona.

Además, en la presente administración, según el SESNSP, se han registrado en el mismo periodo (de octubre de 2018 a diciembre pasado), 139 feminicidios y 195 secuestros.

Los morelenses que fueron consultados indicaron que el estado que ha sido gobernado por PRI, PAN y PRD, los políticos no sirven sino que se sirven de los recursos públicos de la entidad.

Por eso la llegada del ex integrante de la selección mexicana de futbol, una persona que no era de la clase política local ni nacional, consideraron que sería diferente y en beneficio para la población, pero no fue así.