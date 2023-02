Afp, Reuters Y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 12 de febrero de 2023, p. 15

París. Cientos de miles de personas se manifestaron el sábado en Francia durante la cuarta jornada nacional de protestas desde inicios de año, para mantener la presión sobre el gobierno por sus planes de reforma de las pensiones, que incluyen un aumento en la edad de jubilación de 62 a 64 años.

Los sindicatos amenazaron con paralizar el país en marzo, si el presidente Emmanuel Macron no escucha el rechazo mayoritario de la población a su reforma de las pensiones. Si pese a todo el gobierno y los legisladores siguen sin escuchar el rechazo popular, la intersindical llamará a paralizar todos los sectores en Francia el próximo 7 de marzo , dijo el líder de la central Fuerza Obrera, Frédéric Souillot.

El objetivo de los sindicatos es que el gobierno retire su propuesta de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como ahora) para poder cobrar una pensión completa.

En París, donde se detuvo a 10 personas por choques con la policía, se registró la mayor participación hasta ahora, entre 93 mil personas, según la policía, y 500 mil, según la Confederación General del Trabajo (CGT). También se registraron multitudinarias movilizaciones en las calles de Niza, Marsella, Toulouse, Nantes y otras ciudades francesas.

Si no son capaces de escuchar lo que pasa en la calle, si no son capaces de darse cuenta de lo que le pasa a la gente, no deberían sorprenderse de que esto estalle en algún momento , declaró a Reuters Delphine Maisonneuve, una enfermera de 43 años, al inicio de una protesta en París.

El presidente Emmanuel Macron afirma que la reforma es vital para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones.

Los franceses son los que más años pasan jubilados entre los países de la OCDE, una prestación a la que, según los sondeos, una mayoría sustancial se resiste a renunciar.