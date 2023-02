Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Domingo 12 de febrero de 2023, p. 5

Cuando Michael Jackson protagonizó el show musical del medio tiempo del Supertazón en 1993 todo cambió. Desterró la idea de que el intermedio de 15 minutos únicamente podía ser utilizado para pedir pizza, ir al baño o por una cerveza fría, preparar hamburguesas o estirar las piernas. La actuación que ofreció el Rey del pop en esa edición 27 fue calificada como la más memorable e insuperable .

Claro, antes hubo intentos de entretenimiento en el medio tiempo del partido más importante de los deportes en Estados Unidos, como la participación de la boyband New Kids on the Block en 1991, cuando los organizadores de la NFL se dieron cuenta que podrían incorporar el espectáculo al juego y acabar con las monótonas presentaciones de las bastoneras, tablas gimnásticas de porristas, bandas musicales de desfiles e insulsos imitadores tipo Elvis Presley, con los que venían aderezando los 15 minutos de descanso.

El show de medio tiempo del Supertazón resulta el mejor escenario para cualquier músico, porque unos 200 millones de fanáticos televidentes de la NFL en todo el mundo los están observando. Por eso también se ha aprovechado para manifestaciones políticas y de reivindicación.

Sin debate alguno, el intermedio en la historia reciente de los Supertazones más escandalo-sos fue el protagonizado por Janet Jackson y Justin Timberlake en 2004, cuando en el ocaso de la actuación, con decenas de cámaras captando todo los movimientos que hacía la pareja sobre el escenario, el mozalbete ex miembro de N’Sync, Timberlake arrancó un pedazo del traje de Janet dejando al descubierto su seno derecho, desatando uno de los escándalos mundiales en la cultura pop contemporánea.

Los años 90 tuvieron otro inolvidable gala protagonizada por Diana Ross en 1996, quien descendió de una enorme grúa, ella se discutió con un popurrí de canciones sustentadas en The Supremes, al son de decenas de bailarines que se movieron al compás que ella les marcó, puso al borde de la locura a los asistentes.

Cómo olvidar la inauguración del milenio cuando el juego del 2000 alineó un cartel de lujo encabezado por Phil Collins, Christina Aguilera, Tina Turner, Enrique Iglesias y Toni Braxton. Pero la troupe no hizo química y resultó muy aburrido.

La presentación más desastrosa en la que todos coinciden fue la que ofrecieron The Black Eyed Peas y Slash, ex guitarrista de Guns N’ Roses. Lo que preludió un enorme show de medio tiempo ese 2011 se descontroló de manera rotunda. Explicamos: The Black Eyed Peas en ese momento gozaba de un éxito arrollador, pero ni los vestuarios siderales pudieron salvarlos de esa versión I’ve Had the Time of My Life, tipo la película Baile caliente, que daban ganas de asestar un picahielo en cada uno de los oídos… y los ojos.