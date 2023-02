Refirieron que en la reunión se les precisó que las autoridades ultiman detalles de naturaleza jurídica para emitir la declaratoria del Centro SCOP como patrimonio artístico y, que si bien no hay una fecha precisa para tenerla lista, se dijo que será en un plazo de tres o cuatro semanas más, porque el tiempo se les viene encima, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere inaugurar (el parque) antes de concluir su sexenio .

Fecha tentativa

Además de presentar tres maquetas y representaciones gráficas (renders) de los anteproyectos arquitectónicos para el parque cultural al aire libre, en la reunión los funcionarios indicaron que el plazo para tener lista la obra es junio de 2024; incluso, se les mencionó como fecha tentativa para inaugurarla el 25 o el 26 de ese mes.

Tras aclarar que no se tocaron temas de presupuesto, detallaron que se les señaló que la restauración de los murales del SCOP estará a cargo de la empresa CAV Diseño e Ingeniería, la misma que, tras el terremoto de 2017, se encargó de desmontar, ennumerar y almacenar en bodegas los paneles que estaban en las columnas.