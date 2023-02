Eduardo Murillo

Sábado 11 de febrero de 2023

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) se ha consolidado al cumplir con éxito misiones tanto en el país como en el extranjero: un ejemplo es el rescate del ex presidente de Bolivia Evo Morales, que evitó una crisis mayor en esa nación, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al encabezar los festejos por el 108 aniversario de la fundación de esta institución armada, en la Escuela del Aire de Zapopan, Jalisco, el jefe del Ejecutivo recordó que la FAM tuvo sus antecedentes en la decisión del presidente Francisco I. Madero de capacitar a los primeros pilotos de guerra, y se formalizó por disposición del presidente Venustiano Carranza.

Fundamental en la pandemia

Además de custodiar nuestro territorio, este instituto ha sido fundamental para la atención de emergencias y catástrofes naturales que han afectado a nuestra población, sobre todo a partir de la aplicación del plan DN-III-E. En los últimos tiempos fue de gran ayuda contar con su apoyo en la distribución de más de 200 millones de dosis de vacunas para enfrentar la pandemia de covid-19 y salvar muchas vidas , subrayó.

Entre las misiones que la FAM ha cumplido, mencionó especialmente la Misión Bolivia, que en octubre de 2019 rescató a Evo Morales. “Haciendo a un lado ideologías y posturas partidistas, no tengo duda de que, sin apego a nuestra tradición de asilo y de no haber impedido la agresión contra el ex presidente Evo Morales, ese país hubiese caído es una espiral de confrontación y violencia que habría causado muchísimos sufrimientos a su pueblo.