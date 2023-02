Felicita a don Pablo González Casanova

L

oas a la larga vida de don Pablo González Casanova (Toluca, 11 de febrero de 1922), al ser paradigma de intelectual comprometido, por sus imprescindibles aportes teóricos y como forjador de instituciones y, claro, ilustre rector de nuestra máxima casa de estudios.

Alberto Saladino García

Pregunta a Estados Unidos quiénes son los verdaderos terroristas

La creación de cárteles en nuestro país tiene su origen en la demanda de drogas en Estados Unidos. Buena parte de las ganancias de los narcotraficantes se invierte en armas adquiridas en las armadoras de ese país, a algunas de las cuales el gobierno actual tiene demandadas. Los 21 fiscales que firmaron la carta a Joe Biden y a Antony Blinken conocen esas negociaciones, pues son de dominio público. Por tanto, están enterados de que el dinero del crimen organizado es recibido por las armadoras y otras empresas que precisan los cárteles y nada dicen en su carta que La Jornada hizo pública.

Cuando, sin autocrítica, concentran sus peticiones involucrando las flaquezas de nuestra nación, que es asunto nuestro y se enfrenta a diario, esconden la participación de cárteles internos en su país, y de sus propios organismos oficiales, la DEA, sobre todo. Sí, los cárteles suelen tener como origen la pobreza y en mucho están involucradas las naciones ricas. Pedir para el crimen mexicano la calificación de terrorista, lleva a preguntarle después de esos datos, ¿quiénes son realmente los terroristas?

Teresa Gil

Opina que la oposición debe afrontar pérdida

Se dice que el duelo por una pérdida es un proceso transitorio, no un estado. Sin embargo, en este sexenio, la Cuarta Transformación ha atrapado a la oposición en un bucle al mero estilo del Doctor Strange; existe una salida, pero la derecha mexicana no parece admitir la última fase.

Las etapas de una pérdida son: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Los actuales antagonistas, después de tantas pérdidas políticas, se encuentran a diario viajando de la negación a la depresión; sin embargo, nunca consiguen dar el salto hacia la aceptación y eso no les permite liberarse del dolor y la frustración, por el contrario, los acumulan y cada decisión nueva se vuelve cada vez más catastrófica, errática y hasta peligrosa, pues su enfoque suele ser manipulado por la ira.

Siempre será importante que, en un modelo democrático de gobierno, exista una oposición sana y de juicio objetivo; actualmente no existe tal, pero aquellos que aspiran a conformarla deben saber antes que aquel que no afronta su dolor no encontrará un remedio para superarlo.

Carlos Fernando Cárdenas Amaro

Conmemoran 40 aniversario del Cemos

Este sábado se cumplen 40 años de la fundación del archivo histórico Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (Cemos), una iniciativa de Arnoldo Martínez Verdugo, quien siempre procuró la consolidación de una institución que preservara y difundiera la lucha de los comunistas mexicanos, los obreros, los campesinos y del conjunto de la resistencia social y anticapitalista en general.

El proyecto de construcción del socialismo a partir de la democratización de todas las esferas sociales incluía el acceso público e igualitario a la formación y preservación de la memoria.