Boluarte llegó al cargo, en su condición de vicepresidenta, tras la decisión del Congreso de destituir al ex presidente Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto.

En reiteradas ocasiones el gobierno de Boluarte ha afirmado que en las movilizaciones que ocurren desde diciembre hay infiltración de terroristas .

La canciller Ana Cecilia Gervasi admitió, en una entrevista a principios de este mes con The New York Times, que el gobierno no cuenta con evidencia de que las manifestaciones sean impulsadas por grupos criminales, aunque insistió en que se hallarán las pruebas.

Por otra parte, la comisión permanente del Congreso aprobó el informe final presentado por la fiscal general, Patricia Benavides, en el cual recomienda acusar al destituido presidente Castillo por organización criminal y otros delitos.