Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Sábado 11 de febrero de 2023, p. a11

La cantante, compositora y actriz Aymée Nuviola (La Habana, 1973) se presentará hoy en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México, donde ofrecerá un concierto con el fin de recaudar fondos para la campaña de trasplantes de riñón del Club Rotario.

Considerada por la prensa la sonera del mundo , la artista platicó con La Jornada acerca de esta presentación y del lanzamiento, el 24 de febrero, de Havana Nocturne, su nuevo disco, en el que recuerda la vida nocturna de Cuba.

Estamos emocionados de participar para que los niños con problemas renales y que necesiten un trasplante de riñón lo consigan gratuitamente. El don que da Dios se tiene que retribuir de manera gratuita , expresó la ganadora de tres Grammys.

Aymée reiteró: “Será una noche única. En el concierto vamos a interpretar temas de la gran Celia Cruz para conmemorar los 20 años de su partida; ella participó muchísimo en labores altruistas y me parece que es la mejor cantante para tenerla presente.

“Combinaré nuestras canciones para que el público que no me conoce lo haga en ese concierto. Los asistentes que adquieran su entrada aportarán esa ayuda a los niños; lo que se venda de boletos será donado.

Es mi primera vez en el Salón Los Ángeles; sé que este recinto tiene la tradición de presentar a importantes agrupaciones, y estoy nerviosa porque estaré con la orquesta dirigida por el maestro Irving Lara, que en algún momento acompañó a Celia , puntualizó la intérprete.

Nuviola obtuvo su tercer Grammy en la categoría de mejor álbum tropical tradicional con el disco Live in Marciac, que grabó con el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba en 2022. En octubre pasado estrenó el tema Pan para Yolanda, junto con el español Melendi.

El 24 de febrero estrenará su nuevo material discográfico, Havana Nocturne, que refleja el canto y la emoción de la memoria de Cuba. En ese disco la acompañan excelentes músicos, como Roig en el piano, Lowell Ringel en el bajo, Hilario Bell en el drums, José Majito Aguilera en la percusión y Julián Ávila en la guitarra.

“Mi nuevo material sonoro me encanta, porque me ha llevado a los inicios de mi carrera, cuando interpretaba más canciones románticas, no era lo que es ahora, tengo un repertorio de música bailable y tropical; en mis inicios tocaba canciones con el piano, acompañaba el dúo porque éramos mi hermano y yo. Hicimos canciones de distintas tendencias y estilos, pero con mucho filin cubano.