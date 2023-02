Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 11 de febrero de 2023, p. 13

Zapopan, Jal., El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer aquí que le gustaría que el Banco de México (BdeM) no sólo se ocupara de disminuir la inflación, sino también de promover el crecimiento económico del país, y agregó que no es para alarmarse el aumento de la tasa de interés anunciado por el banco central y que tampoco es preocupante la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante enero pasado.

Luego que el jueves, de forma sorpresiva, la junta de gobierno del BdeM volvió a aumentar en medio punto porcentual su tasa de referencia para llevarla a 11 por ciento, la más alta desde 2008, López Obrador explicó en su conferencia de prensa matutina que el constante incremento de tasas de interés como medida contra la carestía es lo ortodoxo , pero consideró que habría que pensar en realizar otras acciones para no frenar la economía.