La selección va a mirar a todos, expresó. ¿Sólo mexicanos con papel?, se le preguntó. A cualquie-ra que sea mexicano , abriendo la puerta a elementos naturalizados. Su contrato no establece la obligación de ser campeón en la Copa Oro y Liga de Naciones de Concacaf, torneos marcados como prioridad por el presidente de la FMF, Yon de Luisa, quien estuvo ausente de manera sorpresiva; pero sí tiene metas por alcanzar , matizó Ares de Parga.

Rodeado por decenas de personas en el Centro de Alto Rendimiento, el ex defensa del Atlas de Guadalajara, club al que hizo bicampeón luego de 70 años sin título (2021 y 2022), ofreció un bosquejo detallado de su plan de trabajo con el impulso del grupo de dueños que domina la FMF, integrado por Emilio Azcárraga Jean (Televisa), Alejandro Irarragorri (Orlegi) y la familia Hank Rhon (Caliente).

Sobre las razones que motivaron la elección del argentino, el directivo explicó que las entrevistas realizadas partieron de tres puntos base: conocimiento del futbol mexicano, características de los jugadores y manejo de grupo. En ese sentido descartó que haya tenido un peso la presencia de Grupo Orlegi y la casa de apuestas Caliente, patrocinadora oficial de la Liga Mx, con los que el seleccionador tricolor sostuvo una relación laboral en Santos, Atlas y Tijuana.

La selección no es de Cocca ni de la FMF, es de todos , aclaró el ex presidente de Pumas; las entrevistas fueron muy transparentes . Sin embargo, al momento de tomar una decisión, la dirección de selecciones no evitó un nuevo desencuentro con Grupo Pachuca, hoy apartado del Comité por razones ideológicas y cuyo candidato, el uruguayo Guillermo Almada, se enteró de su descarte por redes sociales antes de recibir el llamado de algún directivo.