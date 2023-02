▲ Los trabajadores saben que la paga no es la mejor, pero la situación laboral es complicada. Foto cortesía Sader Jalisco.

Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 11 de febrero de 2023

Morelia, Mich., Los cortadores michoacanos de aguacate, el fruto cuyo precio se dispara en Estados Unidos con motivo de espectáculos como el Supertazón, tienen un ingreso no mayor a mil 300 pesos a la semana y carecen de toda prestación laboral. No perciben ningún beneficio extraordinario por el aumento de las exportaciones a aquel país, donde una sola pieza se vende mínimo en 0.89 dólares (alrededor de 17 pesos) y hasta en dos dólares (unos 37 pesos).

Lo único que puede cambiar en esta temporada es que tengas más días de trabajo en las huertas, por la elevada demanda , explicó Pedro H., quien se dedica al corte del fruto y vive en las inmediaciones de Uruapan, en la región purépecha.

En el estado, son unos 62 mil labriegos los encargados de la producción, cosecha y empaque del producto en 23 municipios, entre ellos Uruapan, Tancítaro, Los Reyes, Salvador Escalante, Ario de Rosales, Tacámbaro y Tingüindín. Hay 98 empacadoras, 73 dedicadas a la exportación y 25 para el mercado nacional.

Pedro H detalló que el productor vende directamente a la empacadora y ésta es quien los contrata, los transporta a las huertas y les paga; aunque pareciera que no son malos los salarios, dijo, la situación laboral es complicada.

Nos dan 330 pesos por jornada, pero sólo cortamos tres días a la semana y rara vez cuatro. Ganamos un poco más cuando es a destajo y es así como logramos obtener unos 450 pesos diarios, pero esta labor es tan agotadora que necesitamos uno o dos días para reponernos , indicó.

En temporada alta, los cortadores de aguacate perciben entre 900 y mil 300 pesos por semana. Mientras, los labriegos, que limpian las huertas, las desinfec-tan, podan y abonan, ganan 250 pesos por jornada.

Dimas H, quien habita también cerca de Uruapan y es propietario de una pequeña huerta, aseguró que ésta le da apenas para cubrir los gastos de su familia. Yo mismo me encargo de cuidar los árboles y sólo cuando hay buena cosecha le pago a alguien para que me ayude, pero no podría cubrir el seguro de ninguna persona .

Consideró que los 15 pesos que las empacadoras pagan a los productores por kilogramo del fruto es un precio muy bajo; y no sube, así sea para exportación; lo malo es que yo tengo que comprar fertilizante, plaguicida y todo lo que se necesita para el cultivo. Sin duda, es muy buen negocio pero para los que tienen muchas huertas y son dueños de compañías que se dedican al empaque . Control de empacadoras

Román N, residente de la misma localidad, relató que personal de las empacadoras se encarga de llevar, en camionetas pick up, a la mayoría de cortadores a las huertas, ubicadas a unos kilómetros de sus domicilios o incluso en otros municipios situados a más de hora y media de distancia.

Salimos de nuestras casas a las cinco de la mañana y regresamos 12 horas después, luego de más de ocho horas de trabajo, que sin duda es agotador; lo malo es que lo poco que ganamos no alcanza para sostener a la familia, más si tienes tres o más niños, por eso muchos ha-cen otros trabajos los días que no hay corte , explicó.

En cada vehículo viajan unos 12 jornaleros, un jefe de cuadrilla y un auxiliar de inocuidad, que desinfecta herramientas, tijeras, ganchos y bolsas donde se junta el aguacate para llevarlo a las cajas. No tenemos trato con los productores, ellos ni siquiera nos conocen porque no siempre estamos en el mismo sitio , apuntó.

Román N destacó que en las temporadas en que se incrementan las exportaciones del fruto para celebraciones como el Supertazón o el 5 de Mayo –cuando los hispanos hacen una gran fiesta para conmemorar la Batalla de Puebla–, “lo único que puede cambiar es que labores más días.