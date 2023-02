Por la tarde, durante su gira de trabajo por Magdalena Contreras, Sheinbaum se refirió al juicio que enfrenta García Luna en Nueva York por sus vínculos con la delincuencia organizada, entre otros cargos,

“Miren lo que está pasando ahora, no sé si han visto la televisión (…) algunos no lo pasan porque no quieren que se sepa. Un secretario de Seguridad Pública del gobierno de un presidente que ni queremos recordar, juzgado en Estados Unidos, le declaró la guerra al narco y puso a un personaje que se alió con el narco y se llenó los bolsillos”, expresó ante vecinos reunidos en la unidad habitacional Independencia.

Luego arengó a los asistentes: ¿Verdad que ya no queremos eso en México? ¿Verdad que nunca más gobernantes que destinen el recurso para su propio beneficio o que le mientan al pueblo, como nos mintieron en aquel entonces?