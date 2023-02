Al acudir a la conferencia matutina en Palacio Nacional, y luego de que el presidente López Obrador le solicitó hablar del tema, Gómez apuntó que la ley de remuneraciones aprobada en el presente sexenio no deja escapatoria ni resquicio . No obstante, van en un recurso a la Corte los del INE, pidiendo que no se aplique el presupuesto federal en lo que toca a los sueldos en el instituto, nada más .

Este tipo de recursos fueron admitidos porque en la SCJN también ganan más que el Presidente.

No es correcto que nadie, en el país que sea, por más poder que tenga, decida cuánto va a ganar, no es correcto, es algo ofensivo contra la República. No es un asunto de grillas, no interesa tanto lo que se están embolsando, lo que importa es que esa arrogancia de autoasignación del sueldo es un golpe brutal al sistema democrático republicano que debería de haber en una nación , agregó.