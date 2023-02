Aceptó que si no hay consenso, el INAI podría dejar de funcionar o morir por inanición si no hay composición legal.

El blanquiazul acusó al partido guinda y al presidente Andrés Manuel López Obrador de buscar desaparecer al organismo al no cubrir las dos plazas pendientes desde hace más de un año, a las que se sumará otra vacante a partir de abril, mientras Morena destacó que no se ha podido hacer la designación porque la oposición se dividió.

Consideró que el Senado ha sido omiso al no aprobar esos nombramientos; recordó que son siete los comisionados y hoy quedan cinco, pero el 31 de marzo concluye su gestión otro más. Con sólo cuatro no tendría posibilidad de funcionar y de obligar a cualquier autoridad a entregar información.

La diputada María Elena Pérez Jaén (PAN) advirtió que si no se designa a los funcionarios mencionados, el primero de abril podemos amanecer con el INAI paralizado . En ese caso, anunció la interposición de amparos. Igual que Xóchitl Gálvez, los panistas insistieron en que al Presidente no le gustan los órganos autónomos, y por ello no se han hechos los nombramientos, para que en los hechos no opere el instituto.

Ricardo Monreal admitió que si sólo quedan cuatro comisionados, el INAI no tiene capacidad jurídica para tomar decisiones por carecer de quorum.