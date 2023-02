Enrique Méndez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 10 de febrero de 2023, p. 5

La petista Lilia Aguilar Gil provocó ayer una ríspida discusión entre la mayoría y Acción Nacional en la Cámara de Diputados, en torno a las revelaciones en el juicio que se realiza en Nueva York al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, cuando desde la tribuna acusó que con Felipe Calderón como presidente, México vivió un narco-Estado.

¡Narcos, narcos, narcos! , corearon legisladores de Morena y PT, mientras Aguilar Gil insistió: el juicio a García Luna requiere que muchos vengan a rendir cuentas aquí, especialmente, y la aludo expresamente para que nos diga por qué hicieron tantas tropelías, la diputada Margarita Zavala . Que nos diga “cómo avanzó el cártel de Sinaloa bajo los ojos ciegos, aparentemente ingenuos o tontos de su esposo, y cómo este narco-Estado cobró vidas y vidas”.

Destacó que el juicio al ex funcionario público tiene que ver con el fraude al Estado que hizo no solamente el narcotraficante Genaro García Luna, sino quien era su jefe, y repito, frente a la linda sonrisa de quien es la esposa del ex presidente Felipe Calderón: si no sabía era un tonto, y si lo sabía era cómplice .

Aguilar Gil aprovechó la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea para afirmar, en referencia a los señalamientos del ex fiscal de Nayarit Édgar Veytia en el proceso contra García Luna, que como en el sexenio de Calderón (2006-2012), “la derecha quiere seguir protegiendo ese narco-Estado y sus complicidades”.