Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 10 de febrero de 2023, p. 4

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que un tribunal colegiado confirmó un amparo que permite a Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador de Genaro García Luna, liberar sus cuentas en el sistema financiero mexicano, que estaban bloqueadas como parte de una investigación en su contra.

La decisión es definitiva e inatacable y así se abre la puerta a la impunidad en este tipo de casos, expresó Gómez, porque el quejoso no sólo puede acceder a sus cuentas, sino reinsertarse en el sistema financiero.

En la conferencia presidencial de ayer, el titular de la UIF informó que el fallo fue emitido el pasado 25 de enero por el quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, integrado por los magistrados Jorge Antonio Cruz Ramos, presidente; María Elena Rosas López, y Pablo Domínguez Peregrina.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que esta decisión no es un trámite burocrático más, es una afrenta a la justicia, al movimiento que busca acabar con la corrupción y la impunidad. Estas batallas las vamos a seguir dando todos los días, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad .

Cárdenas Palomino, ahora preso y bajo proceso por tortura, estuvo a las órdenes de García Luna, primero en la Agencia Federal de Investigaciones y más tarde en la Secretaría de Seguridad Pública.

Pablo Gómez indicó que decisiones como la que favorece al ex jefe policiaco sirven para convalidar actividades ilícitas, proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos, ex servidores públicos .

La resolución impide a las autoridades financieras utilizar uno de los instrumentos preventivos fundamentales, que es justamente el bloqueo de cuentas, añadió.

Gómez explicó que la UIF había bloqueado las cuentas de Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Federal de la Policía Federal, por 5.5 millones de pesos, presuntamente vinculados a tramas de corrupción.

La medida motivó un recurso legal contra la UIF, que se basó en una jurisprudencia de la Suprema Corte, promovida por el entonces ministro Eduardo Medina Mora, recordó el funcionario.