a 2ª edición del libro Social Character in a Mexican Village (Transaction Books, 1996; la 1ª, de Prentice Hall, 1970), de Erich Fromm (EF) y de Michael Maccoby (MM), incluye una amplia introducción de MM (de 20 pp.), escrita en 1995, 15 años después de la muerte de EF. No sabía de su existencia; acabo de conseguirla. Los hallazgos principales del libro los describí en la entrega del 30/12/22, por lo que hoy me refiero sólo a la nueva introducción de MM. Empieza señalando los propósitos de EF para echar a andar el estudio que dio lugar al libro; explica el concepto de carácter social (véanse las entregas del 25/11/22, y del 2, 9, 16 y 23 de diciembre de 2022), sintetiza los principales resultados del estudio y las posibilidades de cambio – cuestionamos el punto de vista prevaleciente que el camino más efectivo al desarrollo es el apoyo a los empresarios – y narra experimentos prometedores descritos en él, como el club de niños que mostró que cuando ellos se hacen conscientes de su fatalismo y miedo a la autoridad, pueden aprovechar las oportunidades de criar animales y vender agroproductos. Después aborda las reacciones al libro. Dice que 25 años después de publicado el libro, sus estudiantes de posgrado le han preguntado por qué este extenso estudio que relaciona variables económicas y sicológicas y combina varias metodologías, no se incluye en las bibliografías de sus cursos, y por qué no ha tenido más influencia en las ciencias sociales y en la política de desarrollo. MM también cita a Burston, biógrafo de Fromm: ”aunque es uno de los experimentos más fascinantes en la historia de la sicología social, es rara vez citado en la bibliografía”. Concluye MM que la escasa atención al libro fuera del grupo de los estudiantes de Fromm o de él, requiere una explicación. MM encuentra cuatro razones de esto: 1) interés decreciente en el tema de cultura y personalidad; 2) el carácter transdisciplinario y multimetodológico del estudio; 3) su visión crítica de la concepción dominante del desarrollo, pero la ausencia de una alternativa clara, y 4) la disminución del interés en los escritos de Fromm. Añade MM que a algunos críticos les disgustó el uso de términos clínica o negativos para caracterizar un grupo humano . Y añade que “en el clima políticamente correcto de la academia de hoy, los investigadores huyen de estudios que puedan coadyuvar a crear estereotipos sobre las minorías”. Sobre la 2ª razón, señala que “la transdisciplinariedad se sitúa en sentido opuesto a las tendencias que prevalecen en los departamentos científicos y conductistas. El libro no sólo usa conceptos sicoanalíticos, de sociología, antropología, economía e historia; también combina metodologías que no encajan fácilmente juntas y que requieren diferentes tipos de habilidades. La interpretación del carácter con base en cuestionarios y pruebas proyectivas requiere habilidades clínicas, la capacidad de ponerse uno mismo en la vida interna de otra persona y reconocer claves de actitudes inconscientes. Este modo de pensar rara vez va junto al análisis económico basado en incentivos racionales o al análisis sociológico que generalmente se refiere a estructuras de poder y conductas sociales fácilmente observables.