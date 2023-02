Desde luego que es una buena medida; no sólo quienes tenemos auto salimos beneficiados, también el transporte público y de carga. Si de por sí, algunos empresarios y comerciantes encarecen los productos y servicios a la mínima provocación. Son los mismos que, ante un gasolinazo, subirían precios para causar un incendio.

No sólo es dejar de gastar para beneficiar a ricos, es invertir o ahorrar para mejores necesidades (algunas apremiantes).

En Definitiva es necesario, porque el transporte de mercancías aumentaría aún más, lo que impactará en alimentos y demás productos. Si no se contienen los precios de los combustibles, la inflación subirá sin control.

Votaron 2 mil 57 personas. En Twitter, mil 124; en El Foro México, 636, y en Facebook, 297. La encuesta fue distribuida por redes sociales a través del enlace de SurveyMonkey y por medio de la función Encuesta de las plataformas Twitter y Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

Mario González Sánchez / CDMX

El subsidio funciona siempre y cuando se acompañe de otras medidas sensatas, palpables y objetivas en el manejo y control de la economía interna para aumentar el empleo real tanto en las ciudades como en el campo. ¡Urge inversión en el campo, urge inversión en tecnología!

Miguel Saavedra Castillo / Cuautla

Lo que esperaríamos todos, es que con la nueva refinería y rehabilitación de las otras, ya no sea necesario subsidiar el precio.

Javier Guadarrama / CDMX

Gran parte de los movimientos de humanos y productos de consumo generalizado se hace en vehículos a gasolina. Si sube ésta, encarece el costo de transporte que finalmente paga el consumidor o usuario, que somos casi todos. Un subsidio a la gasolina nos cuesta a todos pero nos beneficia a casi todos.

Domingo Olivera / Texcoco

Debe continuar en tanto se logre la autosuficiencia energética que esperemos sea pronto. Por fortuna –debido a que ya no se condonan impuestos a empresarios rapaces y se está combatiendo la corrupción– estamos cerca de lograrlo.

Genaro Taddei / Hermosillo

Aunque contiene en parte la inflación, los concesionarios siguen sin respetar los precios, faltan vigilancia y sanciones de Profeco.

Jesús Jorge San Gabriel / Poza Rica de Hidalgo

En este sexenio la gasolina no ha aumentado y aun así los precios en general subieron. Antes ese era el pretexto y ya vimos que no. Preguntaría: ¿realmente nos beneficia este subsidio? Yo lo emplearía en seguridad, pero bien planeada; creo que les está faltando blanquillos

Miguel Moreno / San Luis Potosí

Generalmente los procesos inflacionarios se originan en pretextos. Perjudican a una mayoría; pero también, beneficia a unos pocos. Si investigamos quienes se están beneficiando hoy, podremos conocer a algunos promotores de la inflación.

Luis A. Rodríguez / Morelia

No darle a los buitres, no tienen llenadera, de todas maneras la suben. Urge apoyo a la gente; los alimentos están subiendo mucho. No sirve el de Profeco ni para frenar a los gasolineros.

Amanda Bautista Grundell / CDMX

